I bimbi di Torino disegnano il Tour de France

Opere di artisti in erba dedicate alla corsa in giallo in mezzo ai grandi capolavori dell'arte.

Sono quelle realizzate da 125 bambini e bambine di quattro scuole dell'infanzia comunali che hanno partecipato a una serie di attività creative a tema Tour de France in arrivo il primo luglio a Torino. Disegni, composizioni artistiche, collage, piccole sculture realizzate con materiali di recupero che da oggi sono esposti a Palazzo Madama, in una mostra, inaugurata questa mattina dall'assessora ai Servizi educativi Carlotta Salerno, che comprende anche i disegni vincitori del concorso promosso della Regione, che ha coinvolto 472 bambini di alcune scuole primarie delle quattro province che saranno attraversate dalla terza tappa del Tour.

"È stato un lungo ed emozionante percorso iniziato a febbraio con alcune scuole dell'infanzia - racconta Salerno - che culmina oggi con la presentazione degli elaborati. Non si tratta di semplici disegni, ma del risultato di un'esperienza grazie a cui bambine, bambini, insegnanti e famiglie diventano protagonisti dei grandi eventi che caratterizzano la nostra città. Siamo convinti - conclude - che coinvolgere le nostre scuole contribuisca a stringere un legame forte con le istituzioni fin dai primi anni di vita, gettando così semi di cittadinanza attiva e, in questo caso, di educazione allo sport anche tramite il gioco e il divertimento". Per questo progetto gli organizzatori del Tour de France hanno donato 50 biciclettine senza pedali gialle a 24 scuole dell'infanzia e asili nido cittadini.



