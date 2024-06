Alessandria, a salutare il Tour de France anche Umberto Eco

Entrato nel territorio di Alessandria dal sobborgo di San Giuliano Vecchio, il Tour de France il primo luglio arriva in città dalla periferia sud-est, attravesando il quartiere Cristo e Cantalupo. La Grande Boucle si dirige quindi verso Carentino e Bergamasco, al confine con l'Astigiano.

Proprio al quartiere Cristo sulla facciata di un palazzo in via Giovanni Inverardi è stato ultimato - come postato sui social, questa mattina, dall'assessora comunale Vittoria Oneto - il murale 'Umbi'. Realizzato da Riccardo Ten Colombo, è dedicato all'alessandrino illustre Umberto Eco, ispirandosi alla sua riflessione 'Migrazioni e intolleranza'. Dall'autore il grazie agli inquilini della palazzina e alle assistenti Alice Serafino e Viviana Terracciano.

Dall'assessore Oneto, invece, quello dell'amministrazione "a tutti coloro che hanno reso possibile questo particolare omaggio, nato in occasione del progetto Sai (Sistema accoglienza e integrazione), promosso da Comune e Cissaca".



