Premi internazionali per 6 vini piemontesi

Prestigiosi premi internazionali per due cantine di Costigliole d'Asti, Cascina Castlèt e Azienda agricola Emanuele Gambino. Al Passum Barbera d'Asti docg 2020 è stata assegnata la Gran Medaglia d'oro del Concours Mondial de Bruxelles, una delle competizioni vinicole più prestigiose del mondo, dove un'altra etichetta dell'azienda, il Policalpo Monferrato Rosso 2019, ha ottenuto la Medaglia d'oro.

"Avere ottenuto due premi così prestigiosi - commenta la produttrice Mariuccia Borio - è uno stimolo a continuare sempre a migliorare e innovare".

La Barbera d'Asti superiore 2020 di Emanuele Gambino è uno dei 18 vini italiani premiati nel Decanter World Wine Awards, il prestigioso concorso internazionale della rivista inglese Decanter. La giuria le ha assegnato il punteggio i 97 (su 100).

"E' un riconoscimento - dice Gambino - per il lavoro serio e per la dedizione di tutto il mio team, ma anche alla qualità eccezionale del nostro terroir".

AL Concours Mondial de Bruxelles un altro vino piemontese ha conquistato la Gran Medaglia d'oro: il Barbaresco di Collina Serragrilli di Neive (Cuneo)- Tra i 18 vini premiati da Decanter con il Platinum 97 punti, quattro sono sono piemontesi: oltre all'etichetta Emanuele Gambino, sono il Barolo Perno Josetta Saffirio, il Barolo Vigna la Delizia Lazzarito Fontanafredda e il Castello di Neive Barbaresco Santo Stefano Albesani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA