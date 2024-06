Fiera del peperone di Carmagnola dal 30 agosto all'8 settembre

Si amplia l'area di esposizione per la 75/a edizione della Fiera nazionale del peperone di Carmagnola, un appuntamento cultural-gastronomico imperdibile per gli amanti dell'ottimo cibo, che celebra uno dei prodotti più pregiati e caratteristici del territorio e che si terrà dal 30 agosto all'8 settembre. La manifestazione è stata presentata questa mattina all'Abbazia Santa Maria di Casanova, a Carmagnola (Torino), e la sindaca, Ivana Gaveglio, nell'aprire la presentazione ha voluto ricordare che "la Fiera non è solo un evento gastronomico, ma una celebrazione della nostra cultura, delle nostre tradizioni e dell'innovazione agroalimentare". "La manifestazione coinvolgerà e valorizzerà tanti punti del nostro bellissimo centro storico, con un'importante novità: l'ampliamento dell'area della fiera con un nuovo anello che si estenderà fino a corso Sacchirone e al Villaggio delle Pro loco - prosegue l'assessore alle Manifestazioni, commercio e mercati, Domenico La Mura -. Quest'anno ci sarà l'obbligo per tutte le attività di somministrazione di alimenti di includere una pietanza al peperone nel loro menu. E anche gli stand commerciali dovranno avere il nostro ortaggio simbolo".

"La prima domenica di fiera, il 1 settembre, sarà un momento particolarmente significativo con il tradizionale Concorso del peperone. Questo Concorso mostra/mercato, riservato ai coltivatori locali, celebra la qualità e l'eccellenza del nostro prodotto simbolo. Parallelamente, riproponiamo il contest "Peperone Urbano", in collaborazione col Consorzio del Peperone e il Comune di Carmagnola" spiega l'assessore all'Agricoltura e attività produttive, Roberto Gerbino. "È un'annata decisamente positiva quella di quest'anno, nonostante il maltempo, sembra che i peperoni stiano crescendo bene. Questo grazie all'andamento contenuto delle malattie, ma soprattutto, grazie alla coltivazione sotto serra" afferma il presidente del Consorzio del peperone di Carmagnola, Domenico Tuninetti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA