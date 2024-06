Cinema in 35mm, ritorno alle radici del cinema a Eataly Lingotto

Il cinema all'aperto ritorna a Eataly Lingotto dal 2 luglio con 'Cinema in 35mm', una rassegna cinematografica che si terrà ogni martedì fino al 30 luglio.

Organizzata da Eataly in collaborazione con Hiroshima mon amour e il Museo nazionale del cinema, la rassegna propone proiezioni in pellicola 35 mm, riportando le atmosfere del cinema classico con il proiettore azionato dal macchinista, buio in sala e l'inizio del film e poi l'intervallo a metà, la grande scritta 'Fine' e i titoli di coda.

La selezione di quest'anno include opere di Quentin Tarantino, come i due Volumi di Kill Bill, e il capolavoro di Brian De Palma, Carlito's Way. Il programma prosegue con i mondi suggestivi di David Lynch, con Cuore Selvaggio e Mulholland Drive.



