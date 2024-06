Santena, bollino arcobaleno ai libri con tematiche Lgbtqiap+

Nel mese del Pride la Biblioteca di Santena dà maggiore visibilità ai volumi che trattano le tematiche Lgbtqiap+: tutti i libri che toccano questi argomenti sono stati infatti contrassegnati con un bollino arcobaleno.

L'acronimo Lgbtqiap+ mette insieme diverse identità sessuali e di genere attraverso le iniziali delle parole che le definiscono: Lesbica, Gay, Bisessuale, Transgender e Transessuale, Queer, Intersessuale, Asessuale e Aromantico, Pansessuale. Termina con il simbolo + per abbracciare altre identità e orientamenti sessuali non specificamente elencati.

"Questa iniziativa - spiega Ugo Cosimo Trimboli, assessore con delega ai servizi bibliotecari - rappresenta un'ulteriore occasione di crescita e dimostrazione pratica di maturità per la nostra società e per la cultura della libertà che la contraddistingue".

"La novità del bollino arcobaleno - aggiunge Debora Dello Monaco, consigliera alle Pari Opportunità del Comune - va a completare un processo di maggiore sensibilizzazione e completo rispetto delle libertà individuali, garantendo a ciascuno pari diritti e zero giudizi".

Le novità e le attività proposte dalla biblioteca sono consultabili sui principali social e sul canale WhatsApp della biblioteca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA