Estate, solo il 17% dei piemontesi rinuncerà a viaggiare

Solo il 17% dei piemontesi interpellati ha deciso di rinmunciare a viaggi quest'estate, secondo uno studio dell'avvocato Patrizia Polliotto, presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell'Unione Nazionale Consumatori (Unc). "Nonostante la crescita dei prezzi e la situazione economica complessa su scala nazionale, il 70% di quanti hanno scelto di spostarsi lo farà, per pochi giorni, - spiega il legale - il restante 13% attenderà sino all'ultimo in cerca di offerte last minute con cui massimizzare la resa del proprio budget, mentre il 17% rinuncerà a viaggiare".

Giugno, mese di bassa stagione, si è rivelato appetibile per il 12%, al contrario di settembre preferito dall'8% dei potenziali viaggiatori. La parte del leone spetta al centralissimo bimestre di luglio e agosto (80%). A farla da padrone sono le sistemazioni in hotel, bed & breakfast, resort e pensioni, scelte da circa il 65% dei vacanzieri, a fronte di un 35% che invece preferisce la locazione di alloggi o il soggiorno presso camping e aree attrezzate.

Sul fronte della durata, invece, "prevalgono - chiosa Polliotto - le vacanze della durata di una settimana (36%); per un massimo cinque giorni la quota è del 22%, fra i 7 e i 15 giorni del 28%, tra i 15 e i 30 giorni del 14%.



