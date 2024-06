Cybersicurezza, Anci e polizia postale siglano protocollo

È stato siglato, in questura a Torino, il protocollo d'intesa tra il Centro Operativo Sicurezza Cibernetica (Cosc) della polizia postale del Piemonte e Valle d'Aosta e l'Anci Piemonte. Erano presenti il questore Vincenzo Ciarambino, la dirigente del Cosc Piemonte e Valle D'Aosta, Manuela De Giorgi e il presidente di Anci Piemonte, Andrea Corsaro. L'accordo è finalizzato alla condivisione e all'analisi di informazioni utili a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti alle infrastrutture informatiche degli enti locali.

"Con questo accordo - ha spiegato Ciarambino - la polizia concretizza ancora una volta il suo motto 'esserci sempre'.

Impegnarsi attivamente nella prevenzione e nel contrasto di attacchi o danneggiamenti ad infrastrutture informatiche appartenenti agli enti locali, al fine di garantire la sicurezza e la libertà dei cittadini, rappresenta una delle mission da sempre perseguite e tutelate, nelle sue più varie sfaccettature, dalla polizia".

"Il tessuto amministrativo piemontese - ha aggiunto Corsaro - è particolarmente frammentato e disomogeneo e, per questa stessa ragione, molto esposto ai rischi di sicurezza dei dati personali posseduti dagli enti locali. Riponiamo dunque molta fiducia nel fatto che si possano intensificare le azioni informative e di prevenzione, soprattutto nei confronti dei comuni che meno di altri dispongono delle risorse e delle competenze per elevare autonomamente il livello di guardia nei confronti delle minacce della rete". "La sinergia tra tutti gli operatori del sistema si frappone quale argine nei confronti di una criminalità informatica sempre più organizzata e pericolosa", - ha ricordato Manuela De Giorgi.





