Armato minaccia un vigilante dell'ospedale di Novara, denunciato

Armato di una pistola, risultata poi a salve ma sprovvista del tappo rosso, ha minacciato il personale addetto alla vigilanza all'ingresso dell'ospedale Maggiore della Carità di Novara, per poi fuggire con la sua auto.

Un 24enne, con alle spalle dei precedenti, voleva a tutti i costi entrare nel nosocomio nonostante non fosse orario di visita. Individuato dagli agenti di polizia della squadra volanti, ha spontaneamente consegnato l'arma, che è stata sequestrata mentre il 24enne è stato denunciato a piede libero per il reato di minaccia aggravata dall'uso di armi.



