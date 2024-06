Alessandria, da Cassa Edile 28.800 euro per figli dei lavoratori

La Cassa Edile di Alessandria - oltre 1.000 imprese e 6.000 assistiti - ha rinnovato la tradizione delle Borse di studio ai figli degli iscritti che hanno conseguito risultati scolastici meritevoli e ai lavoratori seguiti da 25 anni. Complessivamente ne sono state istituite 46, per un totale di 28.800 euro.

Il presidente Giancarlo Muzio sottolinea l'impegno di questi anni "per raggiungere una maggiore vicinanza e più efficace comunicazione con il mondo delle imprese, dei consulenti e delle maestranze per rendere la Cassa supporto e riferimento autorevole per i soggetti coinvolti, garanzia di regolarità, correttezza e legalità". Il vicepresidente Paolo Tolu richiama l'importanza della dedizione nell'edilizia, in particolare, per chi ha già lavorato per un quarto di secolo, "che merita grande rispetto e profondo apprezzamento".

Tra gli argomenti anche la piaga degli infortuni sul lavoro, "contro cui il sistema bicamerale si batte da anni per la corretta applicazione del contratto edile, con la massima attenzione a prevenzione rischi, regolarità posizione, adeguata e specifica formazione".



