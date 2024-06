Museo Egizio, Alberto Angela a sostegno di Greco e Christillin

Alberto Angela, con un post sulla sua pagina Facebook, in cui parla del Museo Egizio di Torino, dove la scorsa notte ha fatto delle riprese per la serie 'Noos', commenta il lavoro svolto dal direttore Christian Greco e dalla presidente della Fondazione Evelina Christillin. "Mentre ripercorrevo i corridoi del Museo ho ripensato a quanta strada è stata fatta da 10 anni a questa parte, di quanto lavoro è stato svolto dal direttore Christian Greco in questi lunghi, bellissimi, anni", scrive Angela nel post. "Al suo fianco (di Christian Greco, ndr) per tutta la durata del percorso - prosegue - c'è stata la presidente della Fondazione Evelina Christillin che lo ha sapientemente affiancato attraverso tante iniziative e attività di comunicazione. Inutile dire quello che rappresenta questo luogo per me, perché credo sia la stessa cosa che provano i torinesi e con loro tutti gli Italiani: il Museo Egizio si è affermato come un punto di riferimento nel settore grazie al modo che ha di raccontare la storia antica e grazie ai suoi percorsi didattici; un luogo dove i visitatori si arricchiscono di bellezza e conoscenza e dove il passato torna ad essere vivo, emozionandoci".

"Non serve ricordare che qui sono passati oltre un milione di visitatori, che qui si vive l'esperienza di un Museo aperto, inclusivo e moderno, un luogo di ricerca e di studio, di scambio e di divulgazione perché non sarà mai abbastanza la gratitudine che ho nei confronti di chi, come Greco e Christillin, ha saputo valorizzare questo tesoro che sì, certo, era lì da molto tempo, ma che in 10 anni è riuscito ad affrancarsi come una delle realtà culturali più attive e riconosciute d'Europa", conclude Angela, che è intervenuto sui social dopo la lettera di 350 egittologi che si sono schierati per la permanenza di Christillin alla presidenza del museo per concludere i lavori del Bicentenario. Come chiesto anche da Regione Piemonte, Comune di Torino, Compagnia di San Paolo e Crt una lettera al ministro alla Cultura Sangiuliano.



