Dolci estivi, Galup rafforza la linea del 'panettone d'amare'

Panettoni per l'estate, più leggeri come si conviene alla stagione, e che richiamano alle vacanze.

E' la nuova linea per il 2024, 'Panettone d'amare', presentata, in occasione del solstizio di estate, dalla ultracentenaria azienda piemontese Galup. Rispetto al debutto dei panettoni estivi, l'anno scorso, entra nell'offerta anche il panettone con lo yogurt prodotto dalla Inalpi di Moretta, in provincia di Cuneo, e la pesca candita, un mix di ingredienti che celebra il gusto della sperimentazione in pasticceria e la collaborazione creativa tra aziende del territorio.

Della linea 'Panettone d'amare' fanno parte i panettoni con limone di Sicilia candito al profumo di basilico e ai frutti tropicali, con cubetti di ananas, mango e papaya semicanditi e pasta d'arancia miscelata direttamente nell'impasto.

Il Panettone d'amare, confezionato a mano con rafia ed incarti dai toni pastello, è arricchito da un pendaglio che è anche una cartolina postale.

"Per Galup - spiega Elisa Mereatur, responsabile Marketing dell'azienda pinerolese - questo è il proseguimento di un importante progetto lanciato lo scorso anno. I riscontri sono stati estremamente positivi ed è per questa ragione che abbiamo deciso di ampliare la gamma con una nuova proposta di eccellenza. Proseguiamo inoltre un percorso iniziato in questi ultimi 12 mesi, con il quale vogliamo costruire un filo rosso che accompagni ogni momento dell'anno, creando quella destagionalizzazione che ci consentirà di avere nuove proposte per i nostri consumatori



