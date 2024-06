Vasco Rossi torna a Torino con due date allo stadio Olimpico

Il 31 maggio e il 1° giugno 2025: queste le date che vedranno Vasco Rossi tornare a Torino per il suo tour estivo, che partirà proprio dallo Stadio Olimpico Grande Torino. Poi proseguirà per il resto della penisola, raggiungendo città come Firenze, Bologna, Napoli, Messina e Roma.

La prima fase di vendita dei biglietti, a quasi un anno dai due appuntamenti, inizierà il l'8 luglio prossimo, a mezzogiorno, ma solo per gli iscritti al 'Blasco Fan Club' e sulla piattaforma vascolive.vivaticket.it, per chiudersi alle 11 del 12 luglio.

La vendita generale dei tagliandi, aperta a tutti, partirà invece da mezzogiorno del 12 luglio su tutti i circuiti VivaTicket, TicketOne e TicketMaster.



