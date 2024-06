Musica: al via il tour estivo di Danilo Amerio

Al via il tour estivo del cantautore astigiano Danilo Amerio.

Prima tappa il 7 luglio a San Bartolomeo al Mare (Imperia) alle 21.00 in Piazza Torre Santa Maria all'interno del 'M&T Festival'. In scaletta, oltre al nuovo singolo 'E ci siamo noi' scritto con Alfia Bevilacqua e attualmente in rotazione radiofonica, anche i successi portati in gara dal 1992 al 1995 al Festival di Sanremo con Pippo Baudo e quelli firmati e prodotti per artisti quali Raf, Marco Masini, Umberto Tozzi, Aleandro Baldi, Jovanotti, Mia Martini, Fiordaliso, Mietta, Little Tony, Anna Oxa (sua 'Donna con te'), Giorgio Faletti, Dik Dik, Adriano Celentano e molti altri.

Con lui Olga Kazelko (tastiere e sequenze), Luca Marchesin (chitarre acustiche ed elettriche), Gualtiero Marangoni (basso), Alex Nicoli (batteria), Susy Amerio e Fabrizio Rizzolo (cori) e Simone Lampedone (fonica).

Il tour è prodotto da Paolo Fazio per 'Ipa Spettacoli', l'allestimento è curato da 'MA Show Solutions'. "Riabbracciare il pubblico è un po' come avere il sole in tasca - chiosa Danilo Amerio, che a proposito di Sanremo 2025 dice: "Se a chiamare fosse il Capitano Carlo Conti, risponderei con un "Sì" siamo sempre pronti!".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA