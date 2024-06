Delitto Matteotti, al Teatro Juvarra 'Il mio nome è tempesta'

Nel centenario dell'assassinio di Giacomo Matteotti la vicenda va in scena al teatro Juvarra di Torino, per la regia di Emanuele Gamba che porta sul palcoscenico il testo scritto dal giornalista Carmen Sepede. Lo spettacolo, 'Il mio nome è tempesta. Il delitto Matteotti', in calendario il mercoledì 26 giugno, alle ore 21, fa parte della rassegna "L'idea che non muore. Giacomo Matteotti cento anni dopo", a cura della Fondazione di studi storici Gaetano Salvemini.

Ricostruisce la vicenda legata al 10 giugno 1924, quando il deputato del Partito socialista unitario Giacomo Matteotti, chiamato 'Tempesta' per il suo carattere irruento e coraggioso, fu rapito a Roma e ucciso da un gruppo di squadristi fascisti.

"Ha una struttura a metà fra un giallo, un noir e una spy story. - spiega il regista - Narra lo scontro tra fascismo e antifascismo, fra una dittatura nascente e una visione altra del mondo, democratica e plurale. Mussolini e Matteotti esprimono due umanità, quella della maggioranza e quella dell'opposizione che si sfidano, incrociando trame di palazzo a strategie parlamentari".

La rappresentazione teatrale è interpretata dagli attori Diego Florio, Marco Caldoro, Piero Grant, Domenico Florio e Paolo Ricchi. La produzione è ell'Associazione ACT.

Ingresso gratuito su prenotazione, rivolgendosi a info@fondazionesalvemini.com oppure al numero telefonico 328/116.0194.



