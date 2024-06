Bagno vietato, presidio dei lavoratori MD nel Torinese

In corso a Brandizzo (Torino), davanti al supermercato MD, il presidio organizzato dal sindacato Uiltucs di Ivrea per protestare contro le condizioni di lavoro all'interno del punto vendita. Il caso è esploso dopo che in una chat delle dipendenti, la store manager del negozio di Brandizzo ha minacciato di vietare l'utilizzo della toilette alle cassiere utilizzando nei loro confronti toni gravi e parole estremamente pesanti.

Davanti al negozio si sono date appuntamento anche alcune ex dipendenti che hanno raccontato le loro esperienze. "Abbiamo chiesto al sindaco di Brandizzo di farsi parte attiva nei confronti di MD per riuscire a portarli al tavolo - dice Francesco Sciarra della UilTucs Ivrea - dopo tutto quello che è successo non si può pensare di risolvere la vicenda con i cinque giorni di sospensione della direttrice".

L'azienda - attraverso un suo portavoce - precisa che l'apertura di un provvedimento disciplinare nei confronti della direttrice del punto vendita di Brandizzo è stato comunicato alla dipendente con raccomandata il 5 giugno. La dipendente potrà ora, assistita da un avvocato, presentare le sue controdeduzioni sulla base delle quali MD valuterà l'entità e la durata del provvedimento.



