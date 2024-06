Premiati i vincitori del concorso giornalistico Osiride Ferrero

Sono state oltre 150 le opere in concorso alla 2/a edizione del premio giornalistico nazionale Paolo Osiride Ferrero, promosso per valorizzare chi si è distinto nel sensibilizzare sui temi della disabilità e dell'inclusione sociale. I premi sono stati assegnati a Torino, al Museo di Scienze Naturali, ad Antonio Mira per la sezione Carta stampata, Laura Berti e Lidia Scognamiglio per Radio e tv, Elena Magagnoli per Web e social; un premio speciale al Liceo artistico del Design di Torino per la comunicazione visual del Premio Osiride Ferrero.

Antonio Mira è stato premiato per l'articolo 'Cercarla anche se non è facile', pubblicato sul bimestrale cartaceo 'La Via Libera"; Laura Berti e Lidia Scognamiglio per il servizio andato in onda il 25 dicembre 2023 su Tg2 Medicina 33; Elena Magagnoli per l'articolo 'Ue: le donne con disabilità sono vittime di sterilizzazione forzata', pubblicato sul quotidiano online La Svolta.

Il premio Paolo Osiride Ferrero, la cui giuria è presieduta dal direttore dell'ANSA Luigi Contu, è ideato e promosso da Cpd (Consulta per le persone in difficoltà), grazie al sostegno e alla partnership con Fondazione Crt, nell'ambito del progetto Agenda della Disabilità, con il patrocinio dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Fnsi, della Città di Torino, della Regione Piemonte e in collaborazione con il Master on Giornalismo 'Giorgio Bocca' dell'Università di Torino, l'Associazione Angelo Burzi. Il premio 'Paolo Osiride Ferrero è la media partnership con l'Agenzia ANSA e il sostegno di Astm Group, Avio Aero, Reply spa e Fondazione Venesio Ente Filantropico. Il premio è stato istituito in memoria di Paolo Osiride Ferrero, presidente storico della Consulta per le persone in difficoltà.

