Casale, continuità e novità per la giunta del neo sindaco Capra

Sono stati nominati oggi gli assessori della giunta comunale di Casale Monferrato (Alessandria). La guida il neo sindaco Emanuele Capra (Lega), cui restano le deleghe per Sanità, Rapporti con i Comuni del Monferrato e gli Enti Territoriali, Contenzioso e Legale, Manifestazioni ed eventi, Turismo, Cultura. Al vice Luca Novelli, Gestione Urbana e Territoriale, Sport, Tutela animale, Servizi Demografici, Protezione Civile, Polizia Locale e sicurezza.

Irene Caruso si occupa di Politiche Sociali e della Famiglia, Giovanili, Volontariato, Associazionismo. Vito De Luca, già nella giunta uscente e in quella 2009/2014, consigliere 2004/2009 e 2014/2019, ha competenza su Pianificazione Urbana e Territoriale, Patrimonio, Programmazione partecipazioni societarie, Sviluppo Economico, Suap (Sportello unico attività produttive). Per Vincenzo Lena Bilancio, Programmazione Economica, Finanziaria e Fiscale, Controllo di gestione, Controllo analogo, Rapporti con Gruppo AMC Spa. A Fiorenzo Pivetta, nella scorsa consiliatura presidente del Consiglio, Istruzione, Formazione e Lavoro, Personale, Rapporti con il Consiglio Comunale, Affari Generali. Annalisa Rizzo è assessore alle Pari Opportunità, Agricoltura, Comunicazione, Trasporti e Viabilità, Rapporti con l'Azienda Sanitaria Locale e con l'Aou.

A Cecilia Strozzi, uscente, Ambiente, Bonifica Amianto, Ufficio Bandi, Sistemi Informatici, Rapporti con Cosmo.

"Questa squadra - sottolinea il sindaco - rappresenta un perfetto equilibrio tra continuità e novità, per garantire il rafforzamento di un percorso virtuoso, che ci permette di avanzare con fiducia e determinazione verso obiettivi sempre più ambiziosi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA