Verbania, si insedia il nuovo questore Giancarlo Conte

Giancarlo Conte, 58 anni, è il nuovo questore del Verbano-Cusio-Ossola. Il dirigente superiore della Polizia di Stato, che sostituisce Luigi Nappi, in pensione da inizio giugno, ha preso servizio oggi a Verbania.

Romano di origine, laureato in giurisprudenza, è in Polizia dal 1985. Già vicario del questore di Udine dal 2020, e nei due anni precedenti a Pordenone, dallo scorso febbraio era dirigente del compartimento polizia stradale per il Trentino-Alto Adige e Belluno. In precedenza, tra gli incarichi ricoperti, quello di dirigente della Divisione polizia amministrativa e sociale e dell'immigrazione, capo di gabinetto e dirigente della divisione polizia anticrimine a Bolzano e di dirigente alla Sezione polizia stradale sempre a Bolzano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA