Rilasciati nel Parco del Monviso 2 camosci curati dai veterinari

Due camosci sono stati rilasciati nel parco del Monviso. Una è Bibi, - come è stata 'battezzata' dal personale veterinario che l'ha curata durante i mesi trascorsi al Centro Recupero Animali di Bernezzo (Cuneo), la cucciola trovata da alcuni escursionisti, in condizioni gravissime.

Recuperata dai veterinari dell'Asl Cn1, era stata probabilmente abbandonata dalla madre per via della sua situazione di salute. Il personale veterinario ne aveva subito constatato una grave disidratazione e una grave infezione polmonare. Dopo circa tre mesi, il camoscio si è gradualmente ripreso, iniziando ad alimentarsi in autonomia.

Ora, assieme ad un altro esemplare di camoscio (rimasto incastrato in un giardino a Borgo San Dalmazzo), Bibi è stata rilasciata in alta valle Varaita dal Centro recupero animali selvatici, con il Parco del Monviso e l'Asl Cn1.

Il rilascio è avvenuto in una zona già popolata da camosci, utilizzata soprattutto dalle giovani madri come 'nursery' per gli abbondanti pascoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA