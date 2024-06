Rdc mentre accumula una fortuna giocando on line, a processo

Prende il reddito di cittadinanza ma nel frattempo accumula una fortuna giocando on line. Di questo è accusato un 77enne, residente in provincia di Torino, in un processo sfociato oggi nella richiesta di condanna, da parte della procura, a un anno e sei mesi di reclusione.

Il caso emerse dopo una serie di accertamenti della guardia di finanza della tenenza di Bardonecchia (Torino). Gli operatori svolsero dei controlli sulla genuinità della Dichiarazione sostitutiva unica che accompagnava la richiesta del sussidio e, attraverso l'applicazione "Conti di gioco" dell'Agenzia dei Monopoli, verificarono che nel 2018 l'uomo, tra videolottery e piattaforme on line, aveva vinto 95mila euro; la somma salì a 122mila euro nell'anno successivo e sfiorò quota 400mila nel 2020 (393mila euro). Nonostante il capitale accumulato sul "Conto gioco", il 77enne percepì "illegittimamente", secondo l'accusa, circa 3.100 euro di reddito di cittadinanza fra l'ottobre del 2020 e il giugno del 2021.

Ora gli si contesta di non avere indicato, al momento di presentare le pratiche per ottenere il sussidio, le vincite realizzate nel 2018 e nel 2019. Il processo terminerà il 25 giugno.



