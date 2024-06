"Nessuno mi ha chiesto niente, non ho ricevuto alcuna proposta" : lo ha detto il noto egittologo Zahi Hawass interpellato al Cairo dall' ANSA a proposito delle indiscrezioni de La Stampa secondo le quali gli sarebbe stata proposta la presidenza del Museo egizio di Torino. "Aspetterò di vedere se riceverò un invito in questo senso". In caso accetterebbe? "Certo che accetterei", ha concluso.



