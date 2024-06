Casale Monferrato, Emanuele Capra proclamato sindaco

Emanuele Capra (Lega), vincitore delle elezioni Comunali dell' 8 e 9 giugno con una coalizione di centro destra, oggi è stato proclamato sindaco di Casale Monferrato (Alessandria); suo vice Luca Novelli (FdI). Nella Sala Consiliare di Palazzo San Giorgio il passaggio di consegne con il primo cittadino uscente Federico Riboldi (FdI), neo eletto in Consiglio Regionale.

Avvocato, Capra è stato per la prima volta nell'assemblea comunale nel 2009; nel 2012 è diventato assessore e poi vice sindaco; nel 2014 è entrato ancora in Consiglio e nel 2019 è stato vice di Riboldi.

"Abbiamo davanti un quinquennio per portare avanti i progetti iniziati durante lo scorso mandato - ha sottolineato - Un'opportunità eccezionale, data dai nostri concittadini che hanno apprezzato la prospettiva da noi offerta, constatando la concretezza e i primi risultati di un percorso che proseguirà con vigore e vivacità".

Per l'uscente Riboldi "è un passaggio che segna una continuità amministrativa, rafforzata da un impegno su fronti più ampi: la collaborazione pluriennale con Capra, nelle sale di Palazzo San Giorgio, proseguirà con il mio impegno a Torino, per Casale e il Gran Monferrato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA