Allarme antincendio in Tribunale Biella, anomalia del sistema

Allarme antincendio, questa mattina, in Tribunale di Biella.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale degli uffici giudiziari e le altre persone presenti sono state fatte evacuare per sicurezza.

La squadra intervenuta ha rilevato rapidamente che non c'erano fiamme, ma dell'impianto antincendio che era scattato per causa da accertare.

Per ulteriore sicurezza è stato fatto intervenire la squadra specializzata con il furgone Nbcr (Nucleo Batteriologico-Chimico-Radiologico) per i rilievi del caso.

Dopo i rilievi effettuati, accertato che l'aria fosse pulita e che non ci fosse pericolo di alcun genere, il personale del Tribunale ha potuto fare rientro nella struttura.

E' intervenuta anche la polizia locale per gestire la viabilità.





