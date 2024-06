Academy, incontri e nuova drink list, la Drogheria cambia sempre

Non solo un cocktail bar, nel cuore della movida torinese, ma anche un luogo d'arte, di incontri e degustazioni, di formazione, attraverso la sua Academy, consulenza e servizi di catering. Sono le tante facce de La Drogheria, in piazza Vittorio Veneto, che in questi giorni ha festeggiato il suo 22/o anno di attività.

Al lavoro sei bartender professionisti, la bar manager Martina Franchinbi, il capo barman Sergio Pisu, il nuovo chef Alessandro Audrito. Il locale ora è aperto anche a pranzo il sabato e la domenica dalle 11 alle 15. E lancia la sua nuova drink list nella quale trovano posto 17 drinks alcolici e 3 analcolici. Con una scelta di fondo che privilegia "pochi ingredienti. tanta ricerca sulle tecniche di preparazione, sapori gentili e la predilezione per ricette a bassa gradazione alcolica".

La drink list viene presentata nel formato di un album per le figurine, tutte collezionabili, i cui protagonisti sono i Video games.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA