Truffa e riciclaggio, arrestato imprenditore social Ivan Szydlik

Ivan Errichiello, il rivenditore di orologi di lusso noto sui social come Ivan Szydlik, è stato arrestato all'alba dai militari della guardia di finanza di Verbania al termine di un'indagine della procura di Milano coordinata dal pm Carlo Scalas, che nei suoi confronti ipotizza i reati di truffa aggravata, autoriciclaggio e abusivismo finanziario per oltre un milione di euro.

Errichiello è stato portato a San Vittore. Arrestato anche il suo braccio destro, in carcere a Verbania.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA