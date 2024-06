Torino, ultimati lavori di restyling al Servizio stranieri

Ultimati i lavori di restyling, è stata inaugurata oggi la rinnovata del Servizio stranieri del Comune di Torino, in via Bologna 49/a, alla presenza del sindaco Stefano Lo Russo e dell'assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli.

Grazie alla partnership attivata fra Comune di Torino, Unhcr, Dipartimento di Architettura e Design (Dad) del Politecnico di Torino e della Fondazione Giuseppe e Pericle Lavazza, è stato seguito un percorso di coprogettazione e sono stati acquistati i materiali e le attrezzature per la realizzazione.

L'obiettivo "è quello di rendere gli spazi del Servizio Stranieri più accoglienti e funzionali, in un contesto che vede accrescere la gamma dei servizi offerti così come il numero delle persone raggiunte e coinvolte".

"Il murales che inauguriamo oggi - ha spiegato Lo Russo - ben rappresenta l'idea di comunità che abbiamo in mente per la nostra città, capace di includere e accogliere tutte e tutti, nel rispetto dei diritti e dell'identità di ciascuno. Il Servizio Stranieri offre ogni giorno un supporto prezioso a persone, bambini, famiglie arrivati nella nostra città da altri paesi, aiutandoli ad orientarsi su servizi essenziali che riguardano l'istruzione, la sanità, il lavoro, la casa. Da oggi avranno un luogo ancora più bello e funzionale ad accoglierli".





