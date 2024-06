Savigliano lancia la 'Cultura card', prezzo simbolico di 10 euro

A Savigliano (Cuneo) arriva la 'Cultura card'. Al costo di 10 euro, è nominativa, vale un anno e include la visita al museo civico e a due dei principali monumenti cittadini, a scelta: il Teatro Milanollo, l'antico palazzo comunale di via Miretti, la torre civica, il chiostro di San Pietro e palazzo Muratori-Cravetta.

La 'Cultura Card' consente inoltre di avere sconti sui biglietti di ingresso al Mùses o al Museo ferroviario. Si avrà poi una riduzione del 10% su qualunque biglietto singolo per spettacoli al Milanollo e sulla tessera annuale di iscrizione all'Università delle Tre età.

Attiva dal 15 giugno, la 'Cultura card' è in vendita all'Ufficio turistico di piazza Santarosa (il mercoledì mattina e il sabato e la domenica tutto il giorno) e all'Ufficio turismo del Comune, presso palazzo Taffini (il martedì, dalle 9 alle 12).

La 'Cultura card'"è una novità che abbiamo fortemente voluto - spiega l'assessore alla cultura Roberto Giorsino -. La nostra ricchezza è avere una città che conta un gran numero di tesori artistico-culturali: la tessera nasce proprio con lo scopo di promuovere tali bellezze e semplificarne la fruizione da parte degli utenti".

"L'elemento alla base della 'Cultura card" è la semplicità - gli fa eco la responsabile dei Servizi culturali Laura Mellano -. Con una cifra simbolica, l'universo turistico e culturale cittadino viene messo in rete in modo facile ed intuitivo per l'utenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA