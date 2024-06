Sangiuliano, riproduzione codice vinciano sul volo è capolavoro

"La riproduzione del codice vinciano sul volo è un capolavoro nel capolavoro, perché da un lato offre al grande pubblico un'occasione di incontro con Leonardo, simbolo del genio italiano, e dall'altro offre a utenti svantaggiati e a persone che soffrono una condizione di disagio una esperienza di inclusione e una concreta opportunità di formazione". E' quanto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha scritto nella sua prefazione della riproduzione del manoscritto di Leonardo Da Vinci Codice sul volo degli uccelli, conservato alla Biblioteca Reale di Torino, in via di completamento da parte della Fondazione Scriptorium Foroiuliense, con sede a San Daniele del Friuli (Udine). Il volume, realizzato in cinque copie con carta di cotone fatta a mano e tecniche di stampa antiche, sarà presentato ufficialmente, annuncia la Fondazione, a Montecitorio l'11 settembree successivamente negli Usa, in Paraguay e Australia.

"Siamo molto grati al ministro Sangiuliano - ha commentato il presidente della Fondazione Roberto Giurano - per aver voluto onorare il nostro lavoro con questa prefazione. Il fatto che il ministro abbia sottolineato la qualità del nostro percorso culturale riempie d'orgoglio tutti noi e conferma, in particolare, l'importanza dell'attività che da anni abbiamo intrapreso insieme al Centro di salute mentale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale per il reinserimento lavorativo dei loro assistiti. Attività che continuiamo a portare avanti con convinzione e che ci vedono impegnati, oltre che nella realizzazione di lavori come la riproduzione del Codice sul volo degli uccelli, anche nella proposta di corsi sulle tecniche di scrittura antiche e sulla realizzazione della carta seguendo la tecnica medievale".

La prefazione del ministro, ha reso noto la Fondazione, si unisce a quelle del presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare, Generale di squadra aerea Luca Goretti, e del sindaco di San Daniele del Friuli Pietro Valent.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA