Penne da insulina da rifiuto a risorsa, progetto pilota a Torino

Trasformare le penne iniettive utilizzate per l'insulina da rifiuto a risorsa. E' l'obiettivo di 'TakeBack: ReMed', l'iniziativa per la raccolta e il riciclo dei dispositivi preriempiti per iniezione, promossa per la prima volta in Italia da Novo Nordisk, che vede tra le tre città coinvolte nel progetto pilota, insieme a Parma e Bologna, anche Torino, dove viene utilizzato circa il 3,5% degli oltre 17 milioni di penne da insulina vendute ogni anno in Italia.

Si punta, dunque, a dare nuova vita agli oltre 607mila dispositivi utilizzati dai torinesi che finora finivano in discarica e che ora saranno riciclati e trasformati in oggetti di uso comune. "Novo Nordisk lega l'impegno per il miglioramento della qualità di vita delle persone con l'innovazione e la sostenibilità", sottolinea Marco Salvini, Sr director external affairs di Novo Nordisk Italia. A Torino la sperimentazione si sviluppa grazie a un accordo con Federfarma e l'adesione di 80 farmacie. "La partecipazione al progetto - dice l'assessora comunale Chiara Foglietta - si inserisce lungo la direttrice tracciata dalla Città per favorire l'adozione di pratiche circolari attraverso il riciclo e il riuso dei materiali".

"Per la Città metropolitana - aggiunge il consigliere delegato Alessandro Sicchiero - questo è solo un primo passo.

Vogliamo estendere il progetto al resto dei comuni del nostro territorio e ad altri produttori e magari creare le condizioni per una filiera di riciclo nazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA