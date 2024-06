Pasta Berruto, nel 2024 il primo Bilancio di sostenibilità

Pasta Berruto, nata nel 2004 dall'unione di Arrighi e Italpasta, su iniziativa della famiglia di storici imprenditori nel comparto agroalimentare, nel 2024 presenterà il suo primo Bilancio di sostenibilità, nell'anno che segnerà il completamento dell'operazione del nuovo assetto societario, tutto italiano, con l'ingresso di Fiaf (Fondo italiano Agri&Food).

Nel Bilancio sociale saranno illustrati i risultati finanziari, le iniziative di supporto al territorio e gli obiettivi futuri. Nel 2023 Pasta Berruto occupava 75 dipendenti, con un incremento del 4% rispetto al 2022, di cui il 95% con contratto a tempo indeterminato. Nello stesso periodo il fatturato è cresciuto del 5,5%, la quota di export è pari al 95%.

"Cob Fiaf - spiega il presidente Stefano Berruto - stiamo creando un momento fondamentale nella storia della produzione di pasta italiana di alta qualità. Questo passo descrive un impegno congiunto per un futuro di crescita, grazie alla passione e alla competenza di tutti i nostri collaboratori".

Pasta Berruto ha da tempo avviato azioni per la sostenibilità, come l'uso di energie rinnovabili nei processi produttivi, la riduzione degli sprechi e l'innovazione.



