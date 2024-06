Nova Aeg (Nova Coop), +8% dei volumi venduti

Nova Aeg, società del Gruppo Nova Coop con sede a Vercelli, operante nella vendita di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero sull'intero territorio nazionale, nel 2023 ha registrato un incremento dei volumi venduti, che hanno superato i 6,5 TWh (+8% rispetto al 2022), e un fatturato che si attesta a 1,105 miliardi di euro (-34% rispetto al 2022 per effetto della diminuzione dei prezzi dell'energia). L'esercizio 2023 è stato chiuso con un utile netto di 5,1 milioni di euro.

Le attività di vendita, rivolte sia a grandi clienti che all'utenza domestica, hanno consentito di fornire energia elettrica e gas naturale per un volume pari a 5,9 TWh (+21% rispetto al 2022), su un totale di 159mila forniture attive, oltre 48mila (+17% rispetto al 2022) delle quali contrattualizzate con i marchi EnerCasa Coop ed EnerWeb Coop dedicati alla clientela domestica.

"I risultati di gestione che abbiamo ottenuto negli ultimi due anni - commenta Marco Sola Titetto, direttore generale di Nova Aeg - testimoniano la solidità del nostro modello di business basato su un'organizzazione reattiva e flessibile, e sull'elevata diversificazione del portafoglio clienti, sia in termini di segmento sia di territori. Nel 2023 siamo cresciuti ulteriormente come volumi venduti e siamo riusciti a confermare valori di redditività analoghi all'anno precedente, nonostante una flessione importante del fatturato, causata dalla riduzione dei prezzi energetici, che ci ha consentito di diminuire notevolmente l'impiego di risorse finanziarie rispetto al 2022".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA