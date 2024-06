Nascondeva in valigia oltre 12 chili di marijuana, arrestata

La Guardia di Finanza di Torino ha arrestato, al terminal degli autobus di corso Vittorio Emanuele II, una donna che trasportava 12,55 chili di marijuana.

La presunta corriera stava viaggiando su un autobus di linea internazionale proveniente da Barcellona e diretto a Milano, con scalo nel capoluogo piemontese. Ad attendere i viaggiatori c'erano i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego insieme a una unità cinofila, impegnati nei controlli dei principali nodi di transito a prevenzione e contrasto dei traffici illeciti. Nel corso del controllo sui passeggeri del bus e sui bagagli, il cane antidroga Maya ha segnalato insistentemente le valigie della donna. All'interno, i finanzieri hanno ritrovatola marijuana, per un valore stimabile sui 163mila euro.

Gli interventi effettuati dalla Guardia di Finanza di Torino presso terminal degli autobus, stazioni ferroviarie ha consentito, dall'inizio dell'anno, di individuare in flagranza di spaccio e trarre in arresto dieci persone, di denunciarne a piede libero altri undici e di segnalare alle prefetture competenti 186 persone Tra hashish, marijuana e cocaina i Baschi Verdi hanno sinora rinvenuto e sequestrato oltre 20 chilogrammi di droga.



