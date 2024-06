Influencer ferita a Biella, non può ancora rispondere ai pm

I pm di Biella, che indagano sul ferimento di Soukaina El Basri, l'influencer di 30 anni conosciuta in rete con il nome di Siu, non possono raccogliere la sua testimonianza per via delle condizioni di salute della donna, ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale biellese degli Infermi. Lo ha comunicato la procuratrice capo Angela Camelio, attraverso una nota.

Camelio, insieme al sostituto procuratore Paola Francesca Ranieri, si legge, hanno "provveduto a verificare personalmente le condizioni di salute" della donna.

"Gli inquirenti sono stati introdotti, con i dovuti presidi medici, dal personale del reparto nonché dal consulente tecnico nominato da questo Ufficio, che ha assistito a tutta la durata dell'incontro, al fine di tutelare le condizioni psico-fisiche della paziente ed evitare che potesse essere sottoposta a stress emotivi incompatibili con le sue condizioni di salute - evidenziano dalla procura - Lo stato generale della paziente è apparso, ad oggi, incompatibile con l'assunzione di una testimonianza, con l'auspicio, nel suo esclusivo interesse, di un deciso e completo miglioramento. Le indagini proseguono a ritmo serrato", conclude la nota.

Per il ferimento di Siu, che era arrivata settimane fa in ospedale con una ferita al petto, è indagato il marito Maldonato Jonathan, accusato di tentato omicidio aggravato, violazione dei sigilli, maltrattamenti in famiglia. La donna, inizialmente ricoverata in rianimazione all'ospedale Maggiore di Novara, è stata trasferita a Biella, non ha ancora potuto dare la sua versione di quanto accaduto nella villetta di Chiavazza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA