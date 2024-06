IA può accelerare la produzione di combustibili solari

L'Intelligenza artificiale, in particolare la tecnica denominata apprendimento sequenziale, può accelerare i tempi di sviluppo dei sistemi di produzione dei combustibili solari. Lo dimostra uno studio condotto da un team di ricercatori del Politecnico di Torino, in collaborazione con l'Università britannica di Cambridge e quella svedese di Uppsala.

Il sistema oggetto dello studio, pubblicato sul prestigioso Journal of American Chemical Society, si basa - spiegano i ricercatori - su un processo foto-chimico nel quale una preparazione costituita da acqua, tensioattivi e molecole funzionalizzanti in contatto con l'anidride carbonica viene esposta alla luce solare. In questo modo viene attivata la conversione delle molecole di anidride carbonica in combustibile.

Un sistema complesso che richiede un elevato numero di esperimenti e analisi in condizione diverse che però proprio l'Intelligenza artificiale può ridurre considerevolmente: "I modelli 'imparano' da un primo set di pochi esperimenti - spiega Eliodoro Chiavazzo, coordinatore di team di ricercatori del Politecnico - e sono in grado di fornire indicazioni su quali esperimenti conviene svolgere successivamente. I modelli proposti hanno consentito di ottimizzare la produzione di combustibile solare in soli 100 esperimenti, rispetto ai 100mila teoricamente necessari". Lo studio - aggiunge Giovanni Trezza, un altro ricercatore coinvolto, con Luca Bergamasco - "ha permesso di identificare uno deI parametri chiave che regola il sistema foto-chimico considerato, altrimenti molto difficile da individuare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA