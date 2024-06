Cirio, con forze coalizione siamo amici non servono appuntamenti

"Con le forze politiche della coalizione abbiamo la fortuna di essere amici, e gli amici si sentono al telefono, si prendono il caffè. Noi abbiamo la fortuna di essere una coalizione politica, non aritmetica: governiamo insieme da sempre, governiamo insieme il Paese, quindi non dobbiamo darci gli appuntamenti per parlarci". Così il rieletto governatore del Piemonte, Alberto Cirio, risponde a chi gli chiede delle trattative per la formazione della nuova squadra con la quale guiderà la Regione nei prossimi cinque anni.

"Prima devo essere proclamato presidente - ha rimarcato Cirio, incalzato dalle domande a margine della presentazione del trofeo del Tour de France - poi avremo la nuova giunta. I tempi sono quelli obbligati dalla legge".

"Non mi sono mai fermato - ha chiarito il governatore - la Regione è andata avanti prima e dopo le elezioni. Ieri a Roma sono stato dal Papa, che con la sua consueta simpatia mi ha ricordato di essere piemontese. Gli abbiamo fatto benedire la fiaccola olimpica, perché non va dimenticato che nel gennaio 2025 avremo le Universiadi con tremila studenti in arrivo da 64 paesi del mondo. Solo martedì mattina mi sono preso una pausa e sono andato a vedere le mie nocciole, ma subito dopo sono venuto a Torino a lavorare".



