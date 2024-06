Carabinieri, comandante interregionale in visita a Cuneo

Il generale di corpo d'Armata Riccardo Galletta, comandante del comando interregionale 'Pastrengo' dallo scorso 5 maggio, ha fatto visita al comando provinciale di Cuneo.

Il generale è stato accolto nella caserma Gonzaga di corso Soleri dal comandante provinciale, colonello Giuseppe Carubia, da tutti gli ufficiali della provincia e da una rappresentanza dei sottufficiali e dei carabinieri che operano nella Granda, nonché da alcuni appartenenti alla sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Caraglio.

Il generale Galletta ha salutato il personale al quale ha espresso il proprio apprezzamento per l'attività svolta nelle comunità del territorio, soffermandosi in particolare sui valori etici che devono guidare la quotidiana azione del carabiniere a supporto del cittadino.

Dopo un breve briefing sulle attività svolte dall'Arma in provincia, il generale ha conosciuto le principali autorità civili e religiose del capoluogo.



