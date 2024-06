Camera, in mostra 150 scatti della fotografa 'Life' Bourke-White

Dopo il successo delle mostre su due grandi pioniere della fotografia come Eve Arnold e Dorothea Lange, Camera - il Centro Italiano per la Fotografia di Torino - presenta per l'estate una nuova esposizione dedicata a un'altra figura centrale della fotografia del XX secolo: l'americana Margaret Bourke-White, storica fotografa della rivista 'Life'.

Il percorso espositivo a cura di Monica Poggi include 150 scatti.

Le trasformazioni del mondo sono il cuore della ricerca incessante di Bourke-White, nata a New York nel 1904, che studia biologia alla Columbia University e frequenta per alcune settimane il corso di fotografia tenuto dal famoso fotografo pittorialista Clarence White. Nel 1929 l'editore Henry Luce la invita a New York per contribuire alla nascita della rivista illustrata 'Fortune' e da quel momento, con il successivo approdo a 'Life', la sua carriera è in continua ascesa. Pubblica celebri reportage sulle industrie americane e viaggia in Unione Sovietica. Inizialmente ignora l'uomo in favore delle architetture e delle macchine industriali, ma dalla fine degli anni '30 compie un cambio di rotta, concentrandosi sulla denuncia della povertà e della segregazione razziale nel Sud degli Stati Uniti. Durante la Seconda guerra mondiale realizza reportage in Unione Sovietica, nel Nord Africa, in Italia e in Germania, seguendo l'entrata delle truppe statunitensi a Berlino e documentando gli orrori dei campi di concentramento.

Nella project room di Camera è ospitata un'altra mostra, una personale di Paolo Novelli che riunisce due cicli di lavoro del fotografo realizzati fra 2011 e 2018. Al centro è sostanzialmente un unico soggetto: finestre coperte da persiane chiuse o murate. Sono immagini di variazioni minime, di spostamenti di luce e ombra, di sfumature.

Per entrambe le mostre, accompagnate da un catalogo di Dario Cimorelli Editore, il taglio del nastro è domani. Bourke-White resterà visitabile fino al 6 ottobre, Novelli chiuderà i battenti il 21 luglio.



