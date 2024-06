Terzo valico, raddoppiano i binari tra Rivalta Scrivia e Tortona

Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane, Italferr in qualità di Alta Sorveglianza e Direzione Lavori dell'opera e il General Contractor guidato dal Gruppo Webuild, con il coordinamento del commissario di governo Calogero Mauceri, hanno ultimato i lavori del Terzo Valico sia sulla tratta Bivio Pozzolo-Rivalta Scrivia-Tortona che per lo scalo merci ferroviario.

È stato attivato un secondo binario e aumentata l'efficienza della tratta Bivio Pozzolo - Rivalta Scrivia - Tortona che costituisce gli ultimi 8,5 km in direzione Nord del Terzo Valico dei Giovi. Il primo binario era stato inaugurato lo scorso gennaio.

Si è anche concluso il restyling della stazione di Rivalta Scrivia ora disponibile al servizio passeggeri con nuovi marciapiedi adeguati agli standard europei e ascensori al servizio dei binari 1, 2 e 3 per garantire a tutti i viaggiatori, anche quelli a ridotta mobilità, un più agevole accesso ai treni, nuove pensiline e sottopassaggi riqualificati.

Nelle varie fasi di lavorazione allo scalo merci, sulla base del nuovo Piano Regolatore, sono stati realizzati 4 nuovi binari lunghi 750 metri per accogliere i treni merci europei più lunghi e il doppio accesso ai raccordi Rte e Interporto presenti in stazione che consentono il potenziamento della capacità dello scalo esistente e la sosta di treni più lunghi. A questi interventi si aggiunge un nuovo binario dotato di un moderno impianto antincendio.



