Sequestrate in un museo monete trovate con scavi non autorizzati

Erano state ritrovate nei terreni della zona e poi destinati al museo, senza che questo venisse comunicato alle autorità competenti. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Torino, impegnati nei controlli di sicurezza hanno notato in una vetrina di un museo di storia locale, in Piemonte, 35 monete antiche e altri oggetti metallici con segni riconducibili al sottosuolo, come macchie di terreno e ossidazioni.

Alla richiesta di spiegazioni da parte dei militari dell'Arma, il personale del museo ha sostenuto di "aver trovato gli oggetti nei terreni della zona". Gli investigatori hanno quindi accertato che era stata omessa la comunicazione alla Soprintendenza e hanno sequestrato i beni illecitamente tenuti, che potrebbero essere stati ritrovati con l'utilizzo del metaldetector e con relativi scavi non autorizzati.

Altre attività di polizia giudiziaria sono in corso e per questo motivo c'è il massimo riserbo sul nome del museo dove erano esposte le monete.



