'Paesaggi', alle Gallerie d'Italia la mostra per il Museo Egizio

Una mostra che combina fotografia e video arte con l'archeologia e l'antico Egitto, alle Gallerie d'Italia, aperta al pubblico dal 13 al giugno al 12 settembre, proprio mentre il Museo Egizio chiude (dal 17 giugno al 12 luglio) per i lavori del riallestimento previsto per il bicentenario.

'Paesaggi/Landscapes', curata dall'egittologo Enrico Ferraris, presentata oggi alle Gallerie d'Italia, fa parte dell'accordo triennale tra la Fondazione Museo delle antichità egizie e Intesa Sanpaolo. "Un'amicizia che si conferma e si rinnova", la descrive Michele Coppola, executive director arte, cultura e beni storici e direttore generale Gallerie d'Italia. Intesa è main partner dei lavori di trasformazione architettonica del Museo Egizio. 'Paesaggi/Landscapes' alle Gallerie d'Italia in Piazza San Carlo, è stata ideata "per continuare ad apprezzare il lavoro e bellezza di una delle istituzioni più prestigiose in Europa e nel mondo, anche durante la sua temporanea chiusura", spiega Coppola.

"Questo progetto proietta il museo nel futuro. - aggiunge il direttore del Museo Egizio Christian Greco - A duecento anni dalla fondazione del Museo Egizio ci siamo interrogati su come riportare l'Egitto a Torino e la risposta è stata immediata:_ dobbiamo portare il paesaggio".

"Il paesaggio - precisa Greco - non è statico, non esiste l'antico Egitto, quella è una ricostruzione culturale fatta all'intento dei musei perché l'antico Egitto esiste nella nostra testa, esiste nella costruzione illuministica degli oggetti e noi cerchiamo di cogliere quei momenti e quei frammenti di memoria".



