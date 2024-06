Il pianoforte di Gustavo Rol all'asta da Bolaffi per 17.500 euro

Il pianoforte bianco appartenuto a Gustavo Rol è stato acquistato per 17.500 euro all'asta di arredi, dipinti e oggetti d'arte che si è tenuta oggi da Bolaffi a Torino. Se l'è aggiudicato un collezionista privato del capoluogo.

Il cimelio appartenuto al famoso sensitivo torinese, tra le figure più influenti nella storia dell'esoterismo occidentale, proveniva dall'appartamento di via Silvio Pellico 31 a Torino dove Rol abitò per 64 anni.

Si narra, come riferisce la sua amica Giuditta Dembech, che proprio su quello strumento Nino Rota compose il leggendario tema musicale del film Il Padrino.



