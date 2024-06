CampobaseOz 2024, al via a Torino il campo estivo inclusivo

Anche quest'anno CasaOz propone per l'estate il CampobaseOz, un campo estivo pensato per 120 ragazzi e bambini, con al centro l'inclusività e la gioia di stare insieme attraverso attività creative, sportive e di gioco. Ci saranno spazi per le gite al mare e in montagna, per i compiti, e per le attività in piscina.

Ogni lunedì un ospite, intervistato dai ragazzi della RedazioneOz, racconterà una sua esperienza di cambiamento. Dal 10 al 14 giugno sarà proposta una settimana di soggiorno al mare: i più piccoli a Laigueglia, i più grandi a Finale Ligure.

La metà circa dei 120 partecipanti sono bambini e ragazzi con disabilità o malattie, che vivono il campo estivo insieme ai loro fratelli e sorelle, e a bambini e ragazzi con altre fragilità.

"Il CampobaseOz - racconta la presidente di CasaOz, Enrica Baricco - arriva nel 2024 alla sua quinta edizione, ospitando ogni settimana 40 bambini e ragazzi. Penso che il punto di forza del CampobaseOz coincida con quello di CasaOz: dare la possibilità ai bambini con disabilità di fare attività e di giocare con altri bambini e ragazzi che non sono disabili ma hanno altre fragilità e altre storie alle spalle, creando quel mix sociale che rende tutto possibile".

"Il momento di crisi che stiamo vivendo - aggiunge il direttore di CasOz, Marco Canta - rischia di esser vissuto come realtà permanente, generando nei più giovani paura per il futuro. Tutti corriamo il rischio di pensarci come individui singoli, isolati e non più collegati agli altri. Noi vogliamo affrontare questo tempo estivo, che è sempre un tempo importante di pausa e di riflessione, provando a dare ai nostri piccoli ospiti qualche strumento in più per affrontare i cambiamenti, intorno a noi ma anche dentro di noi".



