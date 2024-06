Aci, successo per la 100Miglia a Novara

Martedì 11 giugno 2024 la 1000Miglia rievocativa è partita nonostante i tuoini e i lampi, che non hanno spaventato gli equipaggi e il pubblico novarese.

Alle 15.30 si è affacciata la prima Ferrari moderna del Tribute Ferrari, seguita da un corteo accolto dal presidente di Ac Novara Cocito e dal vicepresidente Mottini. Presenti le Istituzioni tra cui l'Atl Terre dell'Alto Piemonte e la Città di Novara, rappresentata dal sindaco Canelli. In prima fila tra il pubblico c'era l'Associazione Il Timone, con sede a Novara, con i ragazzi disabili. Dalla Lombardia era arrivata la Fiat 600del 1955 adattata per la guida da parte di Angelo Colombo, paraplegico presidente dell'Associazione Amici della Paraplegia e testimonial della Giornata Mondiale del Motorismo Storico 2023. Poi l'arrivo di oltre 400 auto storiche.



