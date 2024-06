UniTo, un dipartimento approva mozione studenti pro Gaza

È stata approvata dal Consiglio del Dipartimento di Culture, Politiche e Società dell'Università di Torino la mozione degli studenti pro Palestina che in questi giorni stanno occupando le sedi universitarie nel capoluogo piemontese.

Nel documento "si chiede di sottoscrivere tramite votazione la sospensione immediata di tutti gli accordi universitari con atenei e aziende ubicate in Israele e il boicottaggio totale del sistema accademico israeliano, complice dell'apparato di occupazione coloniale e base fondamentale di supporto del complesso politico-militare israeliano nei Territori Palestinesi Occupati". Questa la prima delle cinque richieste contenute nel testo passato al vaglio dei consiglieri.

Gli attivisti chiedevano che il Dipartimento assumesse una posizione netta per il cessate il fuoco e "a favore di una risoluzione pacifica e duratura del conflitto per la quale il popolo palestinese non sia più sottoposto a regime di apartheid".

Un altro punto fondamentale della mozione è la richiesta al ministero dell'Università e della ricerca "della sospensione immediata dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il governo della Repubblica italiana e il governo dello Stato di Israele del 2000". Gli studenti in protesta, infine, chiedono chiarezza "su accordi che coinvolgono enti o aziende, coinvolti a vario titolo nella produzione di armamenti e/o in settori che intrattengono rapporti diretti con apparati bellici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA