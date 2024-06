Piemonte, 31 seggi alla maggioranza 20 alle opposizioni

In Piemonte la nuova maggioranza in Regione avrà trenta consiglieri più il presidente Alberto Cirio, le opposizioni 20.

Fratelli d'Italia elegge 11 consiglieri: l'assessore uscente Maurizio Marrone con il record di 11.624 preferenze, il consigliere uscente Davide Nicco, e poi Roberto Ravello, Marina Bordese, e Paola Antonetto per quanto riguarda Torino. Nelle province sono eletti il capogruppo regionale uscente Paolo Bongioanni, Sergio Ebarnabo, Federico Riboldi, Claudio Riva Vercellotti, Marina Chiarelli e Davide Zappalà.

Il listino del presidente ha diritto ha sei seggi, nell'ordine: l'assessora uscente Elena Chiorino (Fdi), il vicepresidente uscente Fabio Carosso (Lega), la presidente del Consiglio comunale di Borgomanero Annalisa Beccaria (Fi), nuovamente Marrone, l'europarlamentare Gianna Gancia (Lega), l'assessore uscente Marco Gabusi (Fi). E poiché almeno due di loro, e forse di più, saranno nominati assessori, il listino slitterà recuperando i primi esclusi dello stesso partito.

Stesso discorso per chi, come Marrone e Gabusi, è stato anche eletto nelle liste circoscrizionali, nel caso per cui opti per l'elezione circoscrizionale. Se la scelta sarà invece il listino, a scorrere nella graduatoria saranno i primi esclusi nelle liste di circoscrizione.

La lista civica Cirio Presidente ha conquistato cinque seggi, che toccheranno rispettivamente a: Silvio Magliano, Sergio Bartoli, Mario Castello, Marco Gallo ed Elena Rocchi.

Forza Italia con quattro seggi conferma il capogruppo uscente Paolo Ruzzola, gli assessori uscenti Andrea Tronzano e Marco Gabusi, il consigliere uscente Francesco Graglia.

La Lega scende a quattro seggi contro i venti della passata legislatura: sono eletti gli assessori uscenti Luigi Icardi e Fabrizio Ricca, il consigliere uscente Andrea Cerutti e il presidente della Provincia di Alessandria Enrico Bussalino. C Alle opposizioni nel nuovo Consiglio regionale del Piemonte sono stati attribuiti 20 seggi, di cui 12 al Pd, 3 a Alleanza Verdi Sinistra, 1 a Stati Uniti d'Europa, cui si aggiunge quello della candidata presidente Gianna Pentenero sul fronte del centrosinistra. Altri tre seggi vanno al Movimento 5 Stelle. Il Pd a Torino elegge Mauro Salizzoni che sfiora le 16mila preferenze, Monica Canalis che supera le diecimila, Daniele Valle, Alberto Avetta, Nadia Conticelli e Francesco Casciano, per dieci anni sindaco di Collegno. La prima esclusa è Laura Pompeo, assessora alla Cultura di Moncalieri, che con 5.355 preferenze manca l'elezione per 18 voti. Dalle province arriveranno in Consiglio regionale Domenico Ravetti, Fabio Isnardi, Emanuela Verzella, Mauro Calderoni, il segretario regionale del partito Domenico Rossi, e la vercellese Simona Paonessa, che con vent'anni appena compiuti sarà la più giovane a sedersi ai banchi di Palazzo Lascaris. Avs porta in Consiglio regionale tre donne: la capogruppo in Consiglio comunale a Torino Alice Ravinale che supera le ottomila preferenze, Valentina Cera e Giulia Marro. Stati Uniti d'Europa elegge la ventiseienne Vittoria Nallo. Il Movimento 5 stelle ha la capogruppo uscente Sarah Disabato che sfiora le cinquemila preferenze, l'ex assessore di Appendino Alberto Unia, e da Alessandria Pasquale Coluccio. Restano fuori da Palazzo Lascaris perché non hanno raggiunto la soglia del 3% le liste dei candidati presidenti Francesca Frediani (Up) e Alberto Costanzo (Libertà).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA