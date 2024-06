Osservatorio Fmpi, preoccupa crescita di imprese 'apri e chiudi'

IL caso di imprese 'apri e chiudi' che avviano l'attività e dopo pochi mesi la chiudono è cresciuto in Piemonte del 7% nell'ultimo anno. Lo sostiene Luca Pantanella, presidente dell'Osservatorio Economico Federazione Medie e Piccole imprese che in Piemonte conta oltre 500 aziende su un totale di 6000 in Italia. "Assistiamo con preoccupazione alla crescita esponenziale di una serie di presunte 'nuove aperture', specie nel settore ristorazione e somministrazione di food & beverage che durano in media due anni: il tempo 'giusto' per eludere il Fisco e riaprire sotto altro nome o prestanome".

Secondo Pantanella "la concorrenza sleale di tali 'esercizi commerciali' complica la vita agli esercenti corretti, impossibilitati a vendere i medesimi beni alimentari e di consumo agli stessi prezzi stracciati dei loro disonesti concorrenti. Come clienti soprattutto giovani e studenti, attratti dall'opportunità di risparmio".



