Musei Reali, visite a rischio per sciopero dei dipendenti

Dal 17 giugno al 14 luglio è annunciato lo sciopero degli straordinari ai Musei Reali di Torino e non sarà garantita l'apertura della mostra di Leonardo in Biblioteca Reale. La protesta è stata indetta dalle organizzazioni sindacali Fp Cgil e Confsal Unsa, insieme con la Rsu dei Musei Reali. "È la prima volta che succede ma la situazione - affermano i sindacati - è diventata insostenibile.

"Ci sono - spiegano le sigle sindacali - 80 dipendenti invece dei 130 previsti dal Ministero, che devono coprire un percorso di oltre 3 chilometri e più di 30mila mila metri quadrati di area espositiva. Il sotto-organico è intorno al 40% e tutti i dipendenti si sono prestati per molti mesi agli straordinari nello spirito di massima collaborazione e senso del dovere".

"Il direttore - evidenziano i sindacati - invece di occuparsi della sicurezza e della gestione dei musei, ha trovato il tempo negli ultimi due mesi solo per cinque inaugurazioni e altrettante conferenze stampa, anche per spazi che non si danno alla pubblica fruizione, perché sprovvisti di sistema antincendio o irraggiungibili a causa delle barriere architettoniche. Non ha mai ricevuto le organizzazioni sindacali e la Rsu e non ha mai parlato con i dipendenti. La misura è colma: l'assenza di interlocuzioni è inaccettabile e le azioni sindacali si rendono necessarie per dare voce al personale".





