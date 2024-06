Kaio Jorge torna in Brasile, dalla Juve al Cruzeiro

La Juventus ha ceduto al Cruzeiro l'attaccante Kaio Jorge. Il club bianconero riceverà 7,2 milioni di euro, pagabili della società brasiliana in tre esercizi.

L'operazione - annunciata oggi pomeriggio - "genera un impatto economico positivo pari a 3,1 milioni di euro, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà, compensi agli agenti e sell-on fee)".

Kaio Jorge, arrivato a Torino nell'estate 2021, torna così in Brasile dopo avere ha totalizzato 11 presenze tra serie A e Coppa Italia in bianconero, prima di doversi fermare alla fine di febbraio del 2022 a causa della rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro rimediata nel corso di una partita giocata nella seconda squadra bianconera (l'allora Juventus Under 23).

Dopo il lungo periodo di recupero, a fine agosto 2023 era andato in prestito al Frosinone con la quale ha giocato 22 partite e segnato 3 reti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA