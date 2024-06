I donatori di sangue della polizia a Torino alla 1000 Miglia

In occasione della prima tappa della 1000 Miglia la Polizia di Stato, con l'associazione 'DonatoriNati' e l'autoemoteca dell'Avis di Torino, era in piazza San Carlo con uno stand informativo per far conoscere la realtà della donazione con la possibilità di effettuare dei prelievi pro-donazione.

"La costituzione dell'associazione DonatoriNati Piemonte è frutto della determinazione e della passione di tanti donatori e volontari, ma è anche un risultato giunto grazie al supporto di poliziotti e vigili del fuoco che su tutto il territorio nazionale si prodigano da anni per garantire donazioni di sangue indispensabili al fabbisogno nazionale", spiegano dalla polizia.





